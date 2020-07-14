В Финляндии назвали условия открытия границы с Россией

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14.07.2020, 18:16, Новости дня

В Финляндии 11 августа пересмотрят список стран, из которых разрешен въезд на территорию страны, в этот список может войти Россия, рассказала специалист VisitFinland в РФ Александра Шахнович.

«Что касается открытия границ с Россией, то, по словам представителя VisitFinland, его сроки будут определены властями Финляндии, исходя из закрепленного принципа снятия ограничения с каждой из стран. Для того чтобы открыть туристам какого-либо государства возможность поездок в Финляндию, ежесуточный уровень заболеваемости в нем не должен превышать восемь (максимум – 10) новых случаев COVID-19  на каждые 100 тыс. населения в течение последних 14 дней», – говорится в сообщении на сайте Ассоциации туроператоров России.

Список стран, с которыми Финляндия откроет границу, будет пересматриваться 11 августа. РФ при положительной динамике снижения случаев коронавируса может войти в этот перечень.

По данным на 9 июля, в Москве число новых случаев COVID-19 на 100 тыс. населения составило 3,8 человека, а по РФ – менее семи.

«Национальный авиаперевозчик Финляндии уже анонсировал полеты в Санкт-Петербург в августе, а с 1 сентября – в Москву. Железнодорожное сообщение планируется восстановить до конца года», – отметила Шахнович

Сейчас попасть в Финляндию на самолете, автомобиле или пароме могут жители Норвегии, Дании, Исландии, Эстонии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Бельгии, Италии, Австрии, Греции, Мальты, Германии, Словакии, Словении, Венгрии, Лихтенштейна и Швейцарии. Граждан из Китая, Таиланда, Австралии, Южной Кореи, Грузии и ряда других государств Азии и Африки пустят лишь по уважительной причине (например, по работе, учебе, на лечение или похороны), сообщила.

«Автобусное сообщение с Россией организовано в формате вывозных рейсов, в страну могут приехать и те, кому нужно пересечь границу по веским причинам», – пояснили в АТОР.

Напомним, Хорватия открыла границы для граждан из третьих стран, в том числе из России, туристам необходимо предъявить на границе справку об отсутствии коронавируса, а также ваучер на проживание.



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