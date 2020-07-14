 

ЕС осудил отказ в регистрации кандидатов в президенты Белоруссии

14.07.2020, 18:16, Новости дня

Отказ зарегистрировать кандидатов на пост президента Белоруссии ограничивает волеизъявление и подрывает демократичность выборного процесса, сообщил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Исключение кандидатов ограничивает возможность для белорусского народа выражать свою волю, а также подрывает общую демократичность выборов. Отказав в регистрации Виктору Бабарико и Валерию Цепкало, белорусские власти не смогли обеспечить значимую политическую конкуренцию», – цитирует заявление политика РИА «Новости».

В Евросоюзе надеются, что «Белоруссия будет уважать право граждан на свободу волеизъявления и мирные собрания в недели, предшествующие выборам».

Напомним, ЦИК Белоруссии отказался зарегистрировать Бабарико в качестве кандидата в президенты.

Тем временем центризбирком Белоруссии зарегистрировал действующего главу республики Александра Лукашенко кандидатом на пост президента.

Бабарико намерен оспаривать в Верховном суде Белоруссии отказ ЦИК зарегистрировать его кандидатом в президенты.

2 июля претенденту на пост главы Белоруссии Виктору Бабарико предъявили обвинения по трем статьям Уголовного кодекса. Его задержали 19 июня по делу против «Белгазпромбанка» по статьям об «уклонении от уплаты налогов» и «легализации средств, полученных преступным путем». Его имущество арестовано. При этом он собрал необходимое для выдвижения в президенты число подписей.



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