 

Турция отвергла критику ЕС из-за собора Святой Софии

14.07.2020, 18:16, Новости дня

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сравнил собор Святой Софии в Стамбуле с мечетями в Испании, которые впоследствии стали христианскими церквями.

«Мы отвергаем критику из ЕС. Это тема, связанная с нашим суверенитетом. Как наши предки хранили Айя-Софию (собор Святой Софии – прим. ВЗГЛЯД), так и мы будем ее хранить. Там будут проводиться намазы, но и доступ для посетителей тоже будет открыт. В Испании есть мечети, превращенные в церкви. Что ж нам теперь – осуждать и требовать, чтобы их обратно в мечети превратили?» – цитирует министра РИА «Новости».

Напомним, госсовет Турции – высший административный суд страны – 10 июля аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей.

После этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений с 24 июля.

В понедельник президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с Эрдоганом, в ходе которых глава Турции гарантировал доступ для всех желающих к этому памятнику культуры и сохранность христианских святынь.



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