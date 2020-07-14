Мнение: Типичный образец пустоты в голове
14.07.2020, 18:11, Разное
Пиарщица Пятёрочки Ольга Мостовская так радовалась открытию магазина в Калининграде, что показала это в соцсетях.
Как итог – её обосрали, и вполне правильно, с головы до ног жители города.
А руководство самой «Пятёрочки» открестилось от такой «рекламы», мол она у них не работает.
Ольге пришлось закрыть все соцсети и извиниться. Хоть на это ума хватило.
А с виду взрослая тётенька…. как такими вырастают, а?
PS
Бываает и такое: если кто не понял о чем речь, читайте текст под фотграфией)))
Источник: Достало
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