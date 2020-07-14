 

Мнение: Типичный образец пустоты в голове

14.07.2020, 18:11, Разное

Пиарщица Пятёрочки Ольга Мостовская так радовалась открытию магазина в Калининграде, что показала это в соцсетях. 

Как итог – её обосрали, и вполне правильно, с головы до ног жители города.

 А руководство самой «Пятёрочки» открестилось от такой «рекламы», мол она у них не работает.

 Ольге пришлось закрыть все соцсети и извиниться. Хоть на это ума хватило.

А с виду взрослая тётенька…. как такими вырастают, а?

PS

Бываает и такое: если кто не понял о чем речь, читайте текст под фотграфией)))

Источник: Достало



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