Ученые рассказали о влиянии кишечных бактерий на вес человека

14.07.2020, 18:09, Разное

Американские исследователи провели исследование, в ходе которого выявили связь между компонентами кишечной микрофлоры и массой тела человека. Выяснилось, что появление избыточного веса напрямую зависит от состава кишечных бактерий, присутствующих в организме.

На первом этапе исследования ученые, представляющие Вашингтонский университет (Сент-Луис, США), взяли образцы фекалий сестер-близнецов. При этом у первой из участниц присутствовала излишняя масса тела, вес второй же был нормальным. Затем лабораторные образцы кишечных бактерий обеих сестер были внедрены в организмы двух групп грызунов, которые в ходе последующего временного промежутка эксперимента питались идентичной едой в равных количествах. В результате было отмечено появление избыточного веса у мышей с бактериями, внедренными от первой из сестер.

Также исследователи информировали о том, что в кишечной микрофлоре людей, склонных к полноте, имеется преобладание бактерий из штамма Firmicutes, способствующих повышенному темпу накопления жира. В свою очередь, худощавые люди являются “обладателями” кишечных бактерий штамма Bacteroidetes, выводящих калории лучшим образом.

К слову, эксперты напомнили, что сохранение здоровой микрофлоры кишечника обеспечивается обеспечением правильного рациона питания. В частности, исследователи рекомендуют ежедневно употреблять не менее 30 г клетчатки.