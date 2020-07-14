 

Адвокат семьи Захарова отреагировал на видео с предлагающим взятку Ефремовым

14.07.2020, 18:08, Новости дня

Адвокат семьи погибшего в смертельной аварии в Москве Сергея Захарова Александр Добровинский дал комментарий по поводу видео, обнаруженного в материалах дела, с предлагающим взятку актером Михаилом Ефремовым.

«Сегодня мы приступили к изучению материалов дела, полученных 11 июля в порядке 216 статьи УПК РФ, которые включают в себя видеоматериалы и пять томов дела. Действительно, наряду с другими видеоматериалами нами были обнаружены фрагменты, показанные вчера в эфире программы «60 минут», – передает радиостанция «Говорит Москва» слова адвоката.

В сети появилась видеозапись попытки Михаила Ефремова откупиться от полиции сразу после аварии.https://t.co/ZLrBfmYYaI pic.twitter.com/6GHfKRRpWa

— #говоритмосква (@govoritmsk) July 13, 2020

Ранее телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» впервые продемонстрировала новое видео с места смертельного ДТП.

На записи после аварии слышен голос артиста и также виден полицейский протокол. «Давайте я уйду, а потом заплачу вам все деньги», – говорит Михаил Ефремов на видео.

8 июня вечером пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в автофургон, водитель которого погиб. Артиста поместили под домашний арест. Родные погибшего потребовали для Ефремова максимальный срок, они неоднократно отказывались от материальной помощи.

На прошлой неделе Ефремову предъявили обвинение в окончательной редакции.



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