Вассерман назвал свои неочевидные признаки умного человека

14.07.2020, 18:08, Новости дня

Количественной оценкой ума может служить доля принимаемых человеком правильных решений, сказал деловой газете ВЗГЛЯД известный политолог и журналист Анатолий Вассерман, комментируя перечисленные неочевидные признаки «умного человека» по мнению пользователей социального новостного сайта Reddit.

По мнению пользователей Reddit, одним из неочевидных признаков «умного человека» является осознание ограниченности и несовершенства своих знаний. Также такие люди больше внимания обращают на нюансы, стремятся избегать радикальных суждений, восприимчивы к критике, легче признают свои ошибки и внимательны к фактам и мнениям.

«Я считаю себя достаточно умным для того, чтобы осознавать пределы своих возможностей. И довольно часто, когда мне звонят с просьбой дать комментарий по какому-то поводу, я отвечаю, что с темой недостаточно знаком, поэтому не берусь комментировать. Что касается прочих ограничений, то я, например, лично знаком с несколькими десятками человек бесспорно более умных, чем я сам», – говорит Вассерман.

Журналист не знает, достаточно ли этого факта, чтобы считать себя умным. Он также отмечает, что ни один из его несомненно высокоинтеллектуальных знакомых не считает себя специалистами по всем вопросам и в целом умнее всех. В связи с этим Вассерман вполне согласен с читателями портала Reddit.

«Количественной оценкой ума может служить доля принимаемых человеком правильных решений. И, опять же, насколько я могу судить, людей, принимающих правильные решения в достаточно широкой сфере, можно считать умными вообще. Кроме того, ум еще и дело наживное, и, как правило, умнее оказываются те, кто быстрее совершенствуется и не стесняется учиться постоянно», – полагает Вассерман.

Но, например коэффициент интеллекта (IQ), который является одним из способов измерения ума, продолжает журналист, нельзя однозначно назвать самым эффективным.

«По крайней мере у меня IQ, измеренный еще в юности, оказался примерно полтораста (сто пятьдесят). Это вовсе не означает, что я обязательно умный во всем за пределами тестов, на которых этот коэффициент интеллекта измерялся. Но, конечно, в какой-то мере это средство использовать можно, поскольку оно срабатывает довольно во многих случаях. И, по-моему, некоторая корреляция между IQ и умом есть», – считает Вассерман.

То есть в среднем, поясняет эксперт, те, у кого IQ выше – действительно умнее. Но это работает не абсолютно в каждом случае.