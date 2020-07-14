В Иране казнен экс-сотрудник минобороны, обвиненный в передаче сведений ЦРУ

14.07.2020, 18:05, Новости дня

В Иране казнили бывшего сотрудника министерства обороны страны Резу Асгари, которого признали виновным в продаже информации ЦРУ, сообщил во вторник представитель иранского Министерства юстиции.

Как сообщают в минюсте страны, Асгари казнили на прошлой неделе за передачу ЦРУ информации о ракетной программе Ирана. Тегеран заявляет, что Асгари поставлял ЦРУ информацию в последние годы своей работы в Минобороны до ухода на пенсию в 2016 году.

В прошлом месяце в Иране казнили еще одного осужденного за шпионаж сотрудника минобороны – Джалала Хаджизавара. Он признался в суде, что ЦРУ платило ему за предоставление сведений. В иранском минюсте заявляют, что в доме Хаджизавара нашли шпионское оборудование. Супругу Хаджизавара приговорили к 15 годам лишения свободы за пособничество шпионажу.

Смертная казнь ожидает и Махмуда Мусави-Маджида, которого обвиняют в шпионаже в пользу США и Израиля.

Иран заявляет, что в прошлом году в стране задержано 17 шпионов, подозреваемых в работе на ЦРУ.