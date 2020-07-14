 

Мировые рынки во вторник резко сменили тренд

14.07.2020, 18:05, Новости дня

Мировые рынки во вторник отреагировали падением на очередные неблагоприятные новости о пандемии коронавируса и эскалацию напряженности в отношениях между США и Китаем.

Лондонский индекс FTSE к середине торгов опустился на 0,2 процента, парижский CAC-40 – на 1,6 процента, a франкфуртский DAX – на 1,4 процента.

Азиатские рынки во вторник также продемонстрировали негативную динамику: токийский Nikkei закрылся снижением на 0,8 процента, гонконгский Hang Seng – на 1,1 процента, шанхайский Composite – на 0,8 процента.

Сиднейский S&P/ASX упал на 0,6 процента, сеульский KOSPI – на 0,1 процента, тайваньский TSEC потерял 2,5 пункта, но в процентном отношении практически не изменился. Мумбайский Sensex опустился на 1,8 процента.

Нефтяные рынки во вторник также в минусе: американская сырая нефть опустилась на 1 процент до 39,69 доллара за баррель, а нефть марки Brent – на 0,7 процента до 42,40 доллара за баррель.

В понедельник инвесторов взволновало известие о введении строгого карантина в Калифорнии в связи с резким ростом числа случаев заражения коронавирусом и смертей. Беспокойство у инвесторов вызвало и заявление госсекретаря Майка Помпео о том, что США отвергают территориальные претензии Китая в Южно-Китайском море.

Несмотря на пессимистичные прогнозы, все три американских биржевых индекса в преддверии открытия торгов на Уолл-стрит демонстрируют позитивную динамику

  • Служба новостей «Голоса Америки»

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