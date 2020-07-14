 

Ученые подтвердили возможность внутриутробного заражения коронавирусом

14.07.2020, 18:02, Разное


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Во Франции зафиксирован случай передачи коронавируса SARS-CoV-2 от матери к ребенку через плаценту, сообщают ученые. Описание клинического случая опубликовано в Nature Communications.

Ранее ученые неоднократно заявляли, что перинатальное (в период около родов) заражение возможно. Но когда и как оно происходит, не было точно известно. Мы не знали, происходит ли инфицирование из-за проникновения вируса через плаценту или во время родов или уже сразу после них.

Новый клинический случай подтвердил: заражение через плаценту возможно.

 «К сожалению, в этом случае нет сомнений по поводу пути заражения. Наверняка, это происходит не часто, но это может случиться, и врачи должны знать об этом», – сказал Даниэль Де Люка (Daniele De Luca), заведующий отделением педиатрической и неонатальной интенсивной терапии парижской больницы им. Антуана Беклера (Antoine Béclère Hospital).

Беременная женщина поступила в больницу с сильной лихорадкой и кашлем, у нее был подтвержден диагноз COVID-19. Коронавирус был, кроме прочего, обнаружен во влагалищном мазке.

Ребенок появился на свет при помощи кесарева сечения. Коронавирус был обнаружен у него немедленно после родов, а затем через три и 18 дней. Патоген был найден в крови и в выделениях из легких ребенка. Врачи обнаружили у него проявления болезни со стороны нервной системы. В головном мозге новорожденного были обнаружены такие же изменения, как и у взрослых с COVID-19.

Ученые обнаружили высокий уровень содержания коронавируса в плаценте матери. Он был выше, чем в амниотической жидкости (она окружает плод) и крови женщины. Это может говорить о том, что вирус способен размножаться в плаценте и попадать в кровь плода. На основании этих находок ученые пришли к выводу, что ребенок заразился именно через плаценту.

Мать и ребенок были выписаны из больницы в хорошем состоянии спустя шесть дней после родов.

«Беременных женщин нужно обнадежить. Беременность хорошо контролируется. В большинстве случаев ребенок не получит никакого вреда», – добавил Де Люка.

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