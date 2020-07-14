Мнение: Может ли Светлана Тихановская стать президентом Беларуси?

14.07.2020, 17:54, Разное

Это Светлана Тихановская. Ее мужа популярно беларуского видеоблогера Сергея Тихановского отправили в СИЗО, обвинив в «организации действий, грубо нарушающих общественный порядок», за то, что он решил баллотироваться в президенты Беларуси. Когда муж оказался в тюремной камере, его дело продолжила супруга. Светлана собрала необходимое количество подписей и была зарегистрирована кандидатом в президенты.

А вот главного оппонента Александра Лукашенко экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико ЦИК Беларуси не зарегистрировал кандидатом в президенты. Глава ЦИК Лидия Ермошева объяснила решение письмом из Комитета госконтроля, где говорилось о нарушениях в декларации Бабарико и его участии в «преступной группе».

Меня ничуть не удивит, если граждане Беларуси проголосуют именно за Светлану Тихановскую. назло Лукашенко! Потому что больше и голосовать-то не за кого….Только Лукашенко, думаю, власть все-равно не отдаст. Потому что, явно, не хочет, отправиться в одну из тюремных камер, обжитую Виктором Бабарико или Сергеем Тихановским.

Фотография отсюда