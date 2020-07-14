Ученые связали нежелание соблюдать карантинные меры с проблемами памяти

14.07.2020, 17:53, Разное

Американские исследователи провели исследование на предмет выявления факторов, мешающих людям осознанно соблюдать карантинные меры. Выяснилось, что нежелание носить защитные маски и обеспечивать социальное дистанцирование связано с недостаточностью рабочей памяти человека.

Соответствующий эксперимент ученые, представляющие Калифорнийский университет (США), провели еще в марте текущего года, когда требования о ношении масок и социальном дистанцировании в Соединенных Штатах еще не были обязательной мерой, хотя и настоятельно рекомендовались руководством. Авторы научной работы провели опрос среди 850 американцев, в течение которого исследуемые информировали экспертов о своих демографических данных, а также прошли анкетирование по ряду вопросов. В частности, были оценены уровень тревожности и подавленности респондентов, а кроме того – зафиксированы различия индивидуумов в отношении к соблюдению дистанцирования и других мер карантина. Второй этап исследования включал тестирование, посвященное личностным особенностям участников, их интеллектуальному уровню и осознанию добровольцами важности социального дистанцирования и рискам его несоблюдения. В итоге выяснилось, что исследуемые, обладающие меньшим объемом рабочей памяти, изъявляли меньшую готовность к ношению масок и выполнению мер карантина.

По словам ведущего автора исследования, профессора психологии Вейвея Чжан, связь между объемом рабочей памяти и склонностью к соблюдению карантинных мер соблюдалась даже при различных показателях психологических и социально-экономических факторов. Таким образом, понимание индивидуальных различий в объеме рабочей памяти способствует прогнозированию соответствующих склонностей людей. “Следовательно, при разработке политики профилактики нужно учитывать общие когнитивные способности людей, чтобы добиться поведения, основанного на соблюдении мер безопасности, такого как ношение маски или социальное дистанцирование”, – резюмировал Чжан.