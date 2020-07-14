 

ЕС задумал вернуть ограничения на поездки в две страны

14.07.2020, 17:53, Новости дня

Евросоюз может вычеркнуть некоторые государства из списка стран, с которыми рекомендовано снять ограничения на необязательные поездки в ЕС, пишут СМИ.

Из списка могут исчезнуть Сербия и Черногория из-за эпидемиологической ситуации в странах, передает Reuters со ссылкой на европейских чиновников.

Кроме того, в планах было и исключение Алжира и Марокко, но эти страны остались в списке, поскольку темпы распространения вируса в них признали незначительными.

Также было предложено включить в список ОАЭ, Иорданию, Израиль, но эти предложения отклонили.

Евросоюз с 1 июля начал открывать границы другими странами, однако в списке из 14 государств РФ нет.



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