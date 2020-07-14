Вирус слуха

14.07.2020, 17:50, Разное

Экскурсия Лже-Пушкина по музею фейков о коронавирусе.

Группа «Мониторинг актуального фольклора» (РАНХиГС, Александра Архипова) с самого начала пандемии исследовала связанные с ней слухи и заблуждения. Одним из самых необычных фейков стало появившееся в социальных сетях стихотворение, которое было приписано Александру Пушкину и отнесено к периоду холерного карантина «в 1827 году» (на самом деле карантин был в 1830-м). При помощи биоинженерии и масонов, с которым дружил поэт, проект «Кафка-Zаговор» синтезировали Лже-Пушкина, который проведет для читателей «Новой» экскурсию по музею фейков о Covid-19, созданному на базе коллекции РАНХиГС.

Комикс: Александр Егоров для «Новой»«Это не психиатрия, а массовая психология» Александра Архиповаантрополог, старший научный сотрудник Школы актуальных гуманитарных исследований РАНХиГС

— Нашей группе приятно, что вы так популяризируете наш скромный труд, но в первую очередь это не смешно, а опасно. На мой взгляд, вы расположили «экспонаты» в вашем «музее» в один ряд, а есть более и менее опасные для общества фейки. «Лже-Пушкин», которого вы использовали как основной ход вашего комикса, — как раз самый безобидный в ряду «коронавирусных фейков», он сам по себе никого в опасность не поставил. А с другой стороны есть псевдорелигиозные предрассудки —

сколько людей, включая самих священнослужителей, заразилось в результате неверия в вирус?

Человек или семья, верящие в сверхъестественные способы борьбы с эпидемией (и, соответственно, в ее сверхъестественную природу) будут игнорировать научные и обоснованные советы. Неверие в объективные данные науки — такой же предрассудок, как и вера в советы «афонских старцев». Я уже приводила этот пример из зарубежных исследований (к сожалению, у нас такие просто не проводятся). На канале «Фокс Ньюс» (его смотрит в основном аудитория 55+ и обожает Трамп), есть два популярных ведущих вечерних шоу, которые оба начинали с того, что высмеивали сведения о коронавирусе. Затем один из них на восемь дней раньше капитулировал и стал давать правильные советы типа «мойте руки» и не ходите в людные места. Американские и канадские ученые провели исследование: вероятность заражения среди тех, кому нравилось «веселое» шоу, оказалась на 30 процентов выше, чем у тех, кто предпочитал алармистское.

Всемирная организация здравоохранения с самого начала говорила о том, что

опасней самой эпидемии может быть «инфодемия» — распространение неверия в вирус и всяких псевдомедицинских советов,

которыми забиты каналы и газеты и среди которых научно обоснованные рекомендации просто растворяются.

Всякая новая ситуация порождает предрассудки, причем часто просыпаются старые: например, веками испытанные «масоны». В основе лежит склонность некоторых людей к конспирологии — теория заговоров всегда есть попытка взять происходящее под контроль, не усложнив, а упростив реальность. Это не психиатрия, а массовая психология: невиданное и страшное надо упростить в голове, иллюзия понимания успокаивает. Хотя это может толкать на совершенно неадекватные активные действия вроде сноса вышек связи G5 — кстати, жаль, что этого нет у вас в «музее».

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Полевые исследования и когнитивные эксперименты свидетельствуют, что на восприимчивость к фейкам влияет не уровень образования, а в первую очередь особенности мышления. Так, только что был проведен эксперимент в США и Канаде, там испытуемым давались заголовки и первые предложения сообщений о коронавирусе и предлагалось ответить на два вопроса: правда это или фейк, и будете ли вы это репостить или нет. Как правило, люди соглашались репостить даже то, что они считали фейком. Анализ информации и решение об ее распространении — очевидно два разных процесса.

Как правило, не надо искать за фейками и предрассудками какого-то «доктора Зло», который где-то сидит и все это специально делает. Это естественный процесс.

Ни возраст, ни статус не могут определить, будешь ли ты репостить сообщения с «альтернативной правдой».

С образованием сложнее. Само по себе образование не защищает. Но образование дает во-первых, аналитические инструменты для анализа событий в окружающей действительности, а во-вторых, психологический эффект — уверенность в себе. Если два фактора работают в полную силу, образование становится прививкой от конспирологии, а если нет — то нет.

А движущая сила, наверное, — все-таки страх, а если надежда — то только на избавление от страха с помощью сверхъестественных сил. Главное — сделать себе комфортно сейчас, упростить мир, чтобы в нем снова стало удобно жить. В этом есть потребность, которую создает стресс.

Кнопка «репост» дает иллюзию контроля и снятия проблемы.

Вирусу конспирологии более всего подвержены люди с высоким уровнем тревожности. А РФ он, как и уровень неуверенности и недоверия, зашкаливает. Никакие репрессии, придуманные властью против «фейков» с помощью уголовного и административного инструментариев этот процесс остановить не могут. Только честность со стороны власти, обладающей информацией, притом не от раза к разу, а как система.

Авторы: Леонид Никитинский, Александр Егоров

Над проектом работают: Леонид Никитинский, Юлия Счастливцева, Алексей Иорш, Анна Игнатенко, Сергей Лебеденко, Евгения Сосина и Виктория Елисейкина