Хабаровские депутаты предупредили об угрозе коронавируса из-за несанкционированных акций

14.07.2020, 17:48, Новости дня

Депутаты городской думы Хабаровска высказались на тему несанкционированных митингов и акций в городе и о том, как массовые собрания людей могут повлиять на распространение новой коронавирусной инфекции.

«Мы как хабаровская городская дума, администрация города, совместно будем работать на благо наших граждан, на благо наших избирателей», – сообщил депутат гордумы Тарон Григорян в комментарии Life Shot.

Другой член городского парламента, Наталья Ибрагимова, подчеркнула, что дума намерена следить за ситуацией.

«Очень хочется надеяться, что ничего страшного потом не произойдет. Мы будем все следить за ситуацией, чтобы у нас было все тихо, спокойно и культурно. Чтобы все без жертв обошлось», – отметила она.

Депутат Юрий Ягодин напомнил, что массовые собрания людей могут плохо сказаться на здоровье граждан в период пандемии.

«Не стоит забывать то, что у нас несанкционированные митинги, они – против закона, а также у нас за вчерашний только день 121 человек заболели COVID-19. У нас очень большая масса людей вышла, что может увеличить в дальнейшем прирост заболевамости», – сказал Ягодин.

Напомним, Басманный суд Москвы арестовал губернатора Хабаровского края Сергея Фургала на два месяца по делу о покушении на убийство и организации убийств. Он помещен в следственный изолятор «Лефортово».

Фургал был задержан в связи с расследованием дела в отношении ОПГ, которая причастна к ряду особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. В рамках уголовного дела также задержаны депутаты Законодательной думы Хабаровского края от ЛДПР Дмитрий Козлов и Сергей Кузнецов.

После ареста Фургала в Хабаровском крае начались несанкционированные протесты в поддержку губернатора. Депутат Хабаровской краевой думы от ЛДПР Петр Емельянов заявлял, что причастными к несанкционированным митингам в поддержку Фургала являются пресс-секретарь краевого правительства и ряд чиновников.