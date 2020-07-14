Немецкий депутат написал письмо американским политикам на тему «Северного потока – 2»

14.07.2020, 17:48, Новости дня

Депутат немецкого Бундестага Клаус Эрнст написал письмо спикеру палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, нескольким другим главам комитетов Конгресса и инициаторам проекта закона по расширению санкций против «Северного потока – 2».

«Европа ожидает, что вы будете уважать решения, которые были приняты внутри ЕС демократическим путем», – говорится в письме, передает ТАСС.

Эрнст отметил, что представители американского народа стали бы оказывать противодействие любым попыткам вмешательства во внутренние дела американских штатов.

«Экстерриториальное применение санкций США подрывает трансатлантическое партнерство и наносит ущерб репутации США и американской экономике в ЕС», – добавил парламентарий.

Заявления о том, что «Северный поток – 2» усиливает зависимость Германии от России, не обоснованы, подчеркнул Эрнст.

Ранее немецкий канцлер Ангела Меркель заявила, что возможные санкции Вашингтона против газопровода «Северный поток – 2» «не соответствуют пониманию права», которое есть в Германии.

Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер заявил, что санкции США против «Северного потока – 2» подрывают транснациональное партнерство, и призвал использовать парламентскую дискуссию, чтобы вырвать «особо ядовитые зубы» из нового санкционного законопроекта.

Германия также заявила, что готовит на уровне всего Евросоюза ответные меры, если США введут новые санкции против «Северного потока – 2».