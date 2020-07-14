 

Обвинение запросило три реальных срока для фигурантов дела «Нового величия»

14.07.2020, 17:30, Новости дня

Обвинение по делу «Нового величия» в ходе заседания в Люблинском суде Москвы запросило для обвиняемых три реальных срока заключения и четыре условных.

Прокурор запросил реальные сроки для Костыленкова (7,5 лет), Карамзина (6,5) и Крюкова (6), условные – для Полетаева, Рощина (оба – 6,5 лет), Дубовик (5 лет) и Павликовой (4 года), передает РИА «Новости».

По версии следствия, обвиняемые планировали захватить власть в России, устроив госпереворот. Фигуранты отмечают, что идею создания такой организации им подсказали внедренные провокаторы из полиции и ФСБ.

Дело рассматривается в отношении Петра Карамзина, Дмитрия Полетаева, Вячеслава Крюкова, Руслана Костыленкова (они находятся под стражей), а также в отношении Анны Павликовой, Марии Дубовик и Максима Рощина (находятся под домашним арестом.

Гособвинение требует признать всех обвиняемых организаторами экстремистского сообщества и исключить статью об участии в нем.

«Считаю квалификацию по ч. 2 ст. 282.1 УК (Участие в экстремистском сообществе) излишней. Полагаю, деяния всех подсудимых нужно квалифицировать по ч. 1 ст. 282.1 УК (Организация экстремистского сообщества), – цитирует прокурора ТАСС.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о деле «Нового величия».



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