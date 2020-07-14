Ученые: Вакцина против рака успешно прошла первый этап тестирования

14.07.2020, 17:30, Разное

Ученые сообщают о прохождении первого этапа тестирования вакцины против онкозаболеваний разных типов. Препарат CLEC9A продемонстрировал довольно успешные результаты.

Ученые подчеркивают, проведение доклинических исследований противоракового препарата подошло к концу. Специалисты планируют в будущем лечить с помощью вакцины злокачественные опухоли, в том числе рак почек, молочных желез, легких, мозга, яичников и поджелудочной железы. Исследователи отмечают наличие в составе сыворотки опухолеспецифичного белка WT1 и человеческих антител, совместно воздействующих на клетки организма. Данные исследования в области вакцинации против раковых болезней считаются исключительными, пишет Inforeactor.