 

Ученые: Вакцина против рака успешно прошла первый этап тестирования

14.07.2020, 17:30, Разное

Ученые сообщают о прохождении первого этапа тестирования вакцины против онкозаболеваний разных типов. Препарат CLEC9A продемонстрировал довольно успешные результаты.
Ученые подчеркивают, проведение доклинических исследований противоракового препарата подошло к концу. Специалисты планируют в будущем лечить с помощью вакцины злокачественные опухоли, в том числе рак почек, молочных желез, легких, мозга, яичников и поджелудочной железы. Исследователи отмечают наличие в составе сыворотки опухолеспецифичного белка WT1 и человеческих антител, совместно воздействующих на клетки организма. Данные исследования в области вакцинации против раковых болезней считаются исключительными, пишет Inforeactor.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.07 / Мнение: Послушал Путин психов – и, похоже, поддержал ЛГБТ – да?

10.05 / Realme готовит свой первый смартфон с аккумулятором на 6000 мАч

11.07 / Бессмертие придет с осенней прохладой

30.06 / Наталия Гулькина отреагировала на использование своей песни в американском сериале “Менталист”

29.05 / Мнение: Армия резервистов Зеленского

16.06 / Мнение: Непарадный вопрос (о коронавирусе)

26.05 / Мнение: О «цап-царапе» при Сталине и при Путине

15.06 / Мнение: Ненавидеть и обвинять Ефремова – абсолютно безопасно

31.03 / Дмитрий Медведев объединил Владимира Мединского и Сергея Шойгу – Интерсакс

12.05 / Мнение: Бракованные маски в Финляндии, падение ВВП Швеции и снижение нефтедобычи в Норвегии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска