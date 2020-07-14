 

Sohu: США понесут огромные убытки из-за новейших двигателей РФ ПД-14

14.07.2020, 17:30, Разное

Власти КНР могут отказаться от использования американских двигателей LEAP-1C в пользу новейших агрегатов РФ – ПД-14. В таком случае США понесут огромные финансовые убытки, говорится в статье издания Sohu.
Китайская промышленность сильно отстает от РФ и США в плане разработки и производства силовых агрегатов, предназначенных для применения на самолетах. Страна пока еще пользуется услугами иностранных технологий, хотя и смогла добиться некоторых успехов в двигателестроении на протяжении последнего десятилетия. С Соединенными Штатами и Россией сложно конкурировать, ведь этим государствам удалось накопить большой опыт в создании авиадвигателей, отмечает эксперт китайского издания.

Из-за напряженных отношений и экономических ограничений Вашингтон может лишить КНР поставок агрегата LEAP-1C и самолеты могут лишиться главного компонента. Пекин вынужден рассматривать такой альтернативный вариант, как приобретение российских моторов. В качестве замены французско-американских двигателей в китайских летательных аппаратах могут устанавливаться новейшие турбореактивные двигатели ПД-14, разрабатываемые российскими инженерами.

ПД-14 – передовая разработка, созданная с “нуля” и предназначенная для применения в пассажирских самолётах. Масса агрегата – около 2,9 тонн, тяга – 14 тонн. Он превосходит ПС-90А и может соперничать с такими западными аналогами, как PW1400G и LEAP-X. Двигатель отличается экономным расходом топлива, отличной системой охлаждения, высокой производительностью. Еще одним преимуществом российского продукта является относительно низкая стоимость, акцентирует аналитик Sohu. Благодаря контракту с КНР РФ получит приличную прибыль, а США понесут финансовый ущерб.



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