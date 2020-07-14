 

В Москве допустили изменение позиции Путина по Донбассу: Сумеет удивить всех

14.07.2020, 17:23, Разное

Позиция российского руководства по некоторым ключевым вопросам может стремительно меняться, отметил режиссер. Отношение Путина к вопросу Донбасса во многом зависит от обстоятельств, заявил Коробко.

В качестве примера он привел воссоединение Крыма с Россией и недавнее принятие поправок к Конституции. Действия Путина трудно просчитать, но ясно одно – Донбасс в беде он не оставит, уверен Коробко.

Режиссер напомнил, что до революции 1917 года Донецк и Луганск были частью исторического региона Новороссия, затем объединились в Донецко-Криворожскую республику. Только после установления власти большевиков на территории Российской империи Донбасс отдали в состав Украины, подчеркнул Коробко.

Решение Путина по Донецку и Луганску удивит всех, считает режиссер. “Не надо пытаться измерить “аршином общим” ни Россию, ни президента. Я верю в него”, – цитирует Коробко сайт телеканала “Царьград”.

Ранее бывший премьер-министр Донецкой республики Александр Бородай анонсировал скорое вхождение Донбасса в состав России. Де-факто ДНР и ЛНР уже являются частью РФ, а вскоре это решение будет оформлено юридически, заявил он.

О присоединении к России периодически говорит и руководство Донецкой республики. Интеграция с РФ – главная цель ДНР, отмечал глава республики Денис Пушилин.



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