В Минтруде высказались о возмещении гражданам затрат на удаленную работу

14.07.2020, 17:23, Разное

Согласно опубликованному в Сети заявлению Министерства труда, вопрос компенсации затрат на электроэнергию для удаленных работников должен решаться, исходя из трудового договора и прочих актов организации. Если сотрудник выполняет обязанности в нерабочее время, это должно оплачиваться сверхурочно. В ведомстве пояснили: график у граждан будет таким же, как у тех, кто ездит в офис.

Ранее в Минтруде поддержали законопроект о компенсации затрат удаленным работникам. Инициатива принадлежит спикеру Госдумы Вячеславу Володину и главе Совфеда Валентине Матвиенко.

Как только соответствующие поправки внесут в Трудовой кодекс, дистанционные работники смогут вернуть потраченные деньги на электроэнергию, амортизацию личного компьютера и прочее. Пункт о возмещении затрат нужно будет прописать в трудовом договоре и других нормативных актах компании.