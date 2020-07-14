“Самое короткое заседание в истории”. Рада не стала рассматривать законопроект о дополнительных основаниях для увольнения директора НАБУ

14.07.2020, 17:15, Новости дня

Верховная Рада на внеочередном заседании 14 июля не стала рассматривать законопроект №3133, которым устанавливаются дополнительные основания для увольнения руководителей антикоррупционных органов, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Это был единственный вопрос в повестке дня второго внеочередного заседания 14 июля (до этого Рада уже провела одно очередное и одно внеочередное).

Сразу после открытия заседания один из соавторов законопроекта, член депутатской группы “Партия “За майбутнє” Дмитрий Лубинец попросил вынести на голосование предложение отравить проект закона на повторное первое чтение. Это предложение часть депутатов встретила аплодисментами. “За” проголосовало 284 парламентария при минимально необходимых 226.

Таким образом, внеочередное заседание Рады продолжалось три минуты – с 16.27 до 16.30.

“Самое короткое заседание в нашей истории”, – прокомментировал спикер Дмитрий Разумков.

Законопроект №3133 был зарегистрирован в парламенте в феврале. Его авторами выступили четыре депутата: Лубинец, Алексей Гончаренко от “Европейской солидарности”, Антонина Славицкая от “Оппозиционной платформы – За жизнь” и Андрей Николаенко от “Батьківщини”. 28 апреля профильный комитет рекомендовал парламенту поддержать законопроект. Он, в частности, предлагает дополнить ст. 6 закона “О Национальном антикоррупционном бюро Украины” дополнительным основанием для увольнения директора ведомства – вступлением в силу решения суда о привлечении его к административной ответственности за связанное с коррупцией преступление.

Некоторые депутаты, в частности, из “Голоса” отмечали, что этот законопроект позволит уволить директора НАБУ Артема Сытника (в 2019 году с главы бюро суд взыскал штраф в размере 3,4 тыс. грн за нарушение ограничений по получению подарков, Сытника внесли в реестр коррупционеров).

В НАБУ отметили, что нормы законопроекта №3133 противоречат закону “О Национальном антикоррупционном бюро Украины”. “НАБУ привыкло работать под давлением, поскольку подследственными бюро лицами являются топ-чиновники, в том числе и нардепы. Подобные решения, законопроекты, предложения не впервые встречаются в истории бюро и выглядят как очередная попытка наступления на независимость правоохранительного органа”, – сказано в опубликованном в Facebook заявлении бюро.

Против принятия законопроекта выступил и Международный валютный фонд. В меморандуме о сотрудничестве с МВФ Украина взяла на себя обязательство сохранить независимость антикоррупционных органов, в том числе отказавшись от намерения расширить основания для отставки директора НАБУ.