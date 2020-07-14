 

Любовь Успенская собралась перезаписать легендарный хит на новый лад: «Сильно люблю кабриолеты»

14.07.2020, 17:09, Разное

Песня «Кабриолет» является своеобразной визитной карточкой Любови Успенской. Спустя почти тридцать лет певица решила перепеть ее на новый лад, объясняя такой шаг сильной любовью к подобного рода машинам.
Хит, по которому Успенскую узнают не только в РФ и странах СНГ, но и далеко за рубежом, она записала в 1992 году. С тех пор певица стала настоящей королевой российского шансона с огромным количеством шлягеров в репертуаре. Однако в 2020 году артистка намерена дать новую жизнь песне, ставшей для нее ступенькой на музыкальный Олимп и давшей популярность.

Как пишет Globalmsk, сообщение о планах перепеть «Кабриолет» на новый, более современный лад, певица опубликовала на странице своего профиля в соцсети Instagram. Старый хит оказался самым востребованным и в караоке-баре, принадлежащем артистке. Анонс песни Успенская изложила довольно оригинально, написав, что «сильно любит кабриолеты», а само решение сделать кавер назвала авантюрным.

Поможет воплотить в жизнь идею возрождения старого хита певец и композитор из Германии Брендон Стоун. На его счету уже не один случай успешного сотрудничества с российскими артистами. В течение пяти лет Стоун к тому же являлся соорганизатором конкурса «Новая волна». В версии-2020 песня «Кабриолет» будет более актуальной и трендовой на фоне современных хитов.



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