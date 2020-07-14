Мнение: В космосе нас уже даже арабы обгоняют?
14.07.2020, 17:06, Разное
Изображение взято с сайта aboutspacejornal.net
Читаю новости:
Запуск к Марсу ракеты-носителя с космическим зондом ОАЭ Al Amal перенесли из-за погоды
Простите что? ОАЭ запускают миссию К МАРСУ? А почему Рогозин ещё не выступил и не пообещал дальнейшие успехи совсем в скором времени?
Как наше космическое агентство пропустило такое? Почему наши новости не перекрыли их реальные дела? У них что штатные обещатели перевелись?
В задачу первого арабского межпланетного космического аппарата входит изучение марсианской атмосферы и климата. Как ожидается, зонд достигнет Марса в 2021 году, когда ОАЭ будет отмечать 50-летие.
Они ещё и издеваются? Они миссии на Марс к ЮБИЛЕЮ отправляют?
Они что, о здоровье Рогозина совсем не заботятся? Я понимаю им наплевать. Но наш МИД мог бы что нибудь выразить и обязательно имя Рогозина упомянуть. А то забудут совсем о нашем страдальце за космическое будущее великой державы.
Так и будет, в одиночку, из-за угла Маску язык показывать. Беречь надо людей. Хрен с нею с космической отраслью. О людях думать надо.
Источник: Достало
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