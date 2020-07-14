Мнение: В космосе нас уже даже арабы обгоняют?

14.07.2020, 17:06, Разное

Изображение взято с сайта aboutspacejornal.net

Читаю новости:

Запуск к Марсу ракеты-носителя с космическим зондом ОАЭ Al Amal перенесли из-за погоды

Простите что? ОАЭ запускают миссию К МАРСУ? А почему Рогозин ещё не выступил и не пообещал дальнейшие успехи совсем в скором времени?

Как наше космическое агентство пропустило такое? Почему наши новости не перекрыли их реальные дела? У них что штатные обещатели перевелись?

В задачу первого арабского межпланетного космического аппарата входит изучение марсианской атмосферы и климата. Как ожидается, зонд достигнет Марса в 2021 году, когда ОАЭ будет отмечать 50-летие.

Они ещё и издеваются? Они миссии на Марс к ЮБИЛЕЮ отправляют?

Они что, о здоровье Рогозина совсем не заботятся? Я понимаю им наплевать. Но наш МИД мог бы что нибудь выразить и обязательно имя Рогозина упомянуть. А то забудут совсем о нашем страдальце за космическое будущее великой державы.

Так и будет, в одиночку, из-за угла Маску язык показывать. Беречь надо людей. Хрен с нею с космической отраслью. О людях думать надо.