 

В США в июне вырос индекс потребительских цен

14.07.2020, 16:59, Новости дня

На фоне возобновления работы компаний уровень потребительских цен в США в июне вырос после трех месяцев падения, однако динамика инфляции остается сдержанной, позволяя Федрезерву продолжать финансовые инъекции в экономику.

Как сообщило во вторник Министерство труда, индекс потребительских цен в прошлом месяце вырос на 0,6 процента. В мае он снизился на 0,1 процента. С июня прошлого года ИПЦ вырос на 0,6 процента, что является самым низким годовым показателем роста с сентября 2015 года.

Опрошенные Reuters экономисты прогнозировали, что месячный рост инфляции в июне составит 0,5 процента, а годовой – 0,6 процента.



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