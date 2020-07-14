 

Марина Зудина заявила, что надгробие на могиле Олега Табакова не успеют поставить к его юбилею

14.07.2020, 16:53, Разное

В августе текущего года мэтру советского и российского театра и кино исполнилось бы 85 лет. Марина Зудина, жена актера, рассказала, что надгробие на его могиле к юбилею поставить не успеют.
Как пишет Globalmsk, легендарный артист и режиссер умер в марте 2018 года на 83 году жизни. 17 августа семья Табакова намерена отметить его юбилей. Вместе с детьми Зудина запланировала соорудить на могиле актера на Новодевичьем кладбище надгробие. Однако сделать это в срок не получится из-за пандемии коронавируса.

Памятник Табакову создал его коллега Николай Симонов, театральный художник МХТ. Как пояснила супруга Олега Павловича, он представляет собой три столба, стоящих вертикально и символизирующих три театра, руководить которыми при жизни довелось Табакову. Их объединяет вместе крест, который, по задумке автора скульптурной композиции, отображает театральную судьбу, дополнять изваяния будет цитата режиссера.

Олег Табаков принадлежит к плеяде актеров, которые создавали отечественный театр и кинематограф. После его смерти супруга артиста Марина Зудина уделяет время детям, а также старается сохранить культурное наследие покойного мужа. В интервью она неоднократно рассказывала, как тяжело переживает утрату. Стоит отметить, что два сына и дочь Табакова также заняты в актерской профессии, а внучка Полина стала успешным театральным критиком.



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