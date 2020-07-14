Адвокат Сергей Жорин оценил видеозапись с попыткой Ефремова предложить деньги сотруднику ДПС

14.07.2020, 16:53, Разное

Адвокат Сергей Жорин дал оценку видеозаписи с попыткой Михаила Ефремова дать деньги сотруднику ГИБДД. По мнению юриста, предложение актера может быть расценено как взятка, однако по этому факту вряд ли будет возбуждено дополнительное уголовное дело.

Видеоролик разговора Ефремова и сотрудника правоохранительных органов был показан в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1». На продемонстрированных кадрах режиссер, якобы, предлагает взятку взамен на возможность уехать с места ДТП, произнося, что «сейчас уйдет, а потом заплатит все деньги». Инспектор никак не отреагировал на высказывание актера. Данное видео прокомментировал адвокат Ефремова Эльман Пашаев. Юрист отметил, это «фейк ради хайпа и нечего спрашивать с его подзащитного, поскольку тот в момент аварии совершенно ничего не соображал». Сергей Жорин полагает, формулировка предложения работнику ДПС довольно размытая, поэтому ее природу нужно детально проверить. По мнению адвоката, следует провести опрос Ефремова, сотрудника ДПС и возможных свидетелей. При этом нужно учитывать состояние алкогольного опьянения, в котором на тот момент пребывал актер, и его способность понимать и оценивать свои действия. Юрист подчеркнул, по факту самого ДТП проводится большое количество проверочных мероприятий, поэтому, в связи с большим объемом уже имеющихся материалов, новое уголовное дело, скорее всего, заведено не будет.

Относительно приобщения к делу возможного желания Ефремова дать взятку сотруднику ДПС Жорин отметил, что это вряд ли выйдет, поскольку может лишь быть обстоятельством, характеризующим личность, передает ПОЛИТЭКСПЕРТ.