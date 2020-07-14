Утяшева отпраздновала 35-й день рождения с четырехэтажным тортом

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14.07.2020, 16:37, Разное

На празднике были певица Елка, дизайнер Даша Гаузер и боксерша Наталья Рагозина. Звездные гости собрались в одном из популярных ресторанов Москвы, чтобы одарить вниманием гимнастку и супругу Павла Воли.

Для мероприятия Ляйсан Утяшева выбрала необычное черное одеяние от Saint Laurent. Ворот платья-футляра украшала замысловатая конструкция из плотной ткани – телеведущая была похожа на лилию. Видимо, для контраста с женой резидент Comedy Club надел белоснежный костюм.

Артист публично признался возлюбленной в нежных чувствах и заявил, что его Ляське – так он ласково называет супругу – исполнилось снова 18 лет. В итоге весь праздник посвятили импровизированному совершеннолетию Утяшевой.

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Публикация от Ляйсан Утяшева (@liasanutiasheva) 4 Апр 2020 в 5:27 PDT

Кульминацией вечера стал вынос четырехэтажного торта с фигуркой гимнастки. Телеведущая задула свечки и исполнила танец с Павлом Волей под аккомпанемент певицы Елки.

Напомним, резидент Comedy Club и титулованная спортсменка женаты уже восемь лет. У пары подрастают двое детишек – дочь София и сын Роберт. Мальчику недавно исполнилось семь лет, и он готовится отправиться в первый класс.



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