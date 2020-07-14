 

Дочь показала редкое фото Веры Глаголевой

14.07.2020, 16:37, Разное

Дочь актрисы выложила в
своем инстаграм-аккаунте кадр, на котором Вера Глаголева на даче празднует с
детьми день рождения своей младшей дочери Марии.

Анна поведала, что в те
годы они семьей ездили на Икшу. По ее словам, именно там они ощущали “свободу,
беззаботность и невыносимую легкость бытия”. На фото дети сидят за большим
накрытым праздничным столом. Рядом стоит счастливая и молодая Вера Глаголева.

Фолловеров растрогал
архивный снимок. Они отметили, что звезда выглядит на нем совсем юной – как сестра
своих дочерей. Поклонники поделились своими воспоминаниями о 90-х, предавшись
приятной ностальгии по детству.

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Публикация от Анна Нахапетова (@anahapetova) 14 Июл 2020 в 12:43 PDT

Напомним, Вера
Глаголева скончалась в
2017 году в немецкой больнице. Артистка долго болела и скрывала свое состояние. Ее смерть для многих стала неожиданностью. Ее дочери Анна и Мария родились в браке с режиссером и сценаристом Родионом Нахапетовым. Супруги прожили вместе 14 лет.

Вторым мужем Веры Глаголевой
стал бизнесмен Кирилл Шубский. Они поженились в 1991-м году. От него актриса родила
дочь Анастасию.



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