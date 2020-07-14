Дочь показала редкое фото Веры Глаголевой

14.07.2020, 16:37, Разное

Дочь актрисы выложила в

своем инстаграм-аккаунте кадр, на котором Вера Глаголева на даче празднует с

детьми день рождения своей младшей дочери Марии.

Анна поведала, что в те

годы они семьей ездили на Икшу. По ее словам, именно там они ощущали “свободу,

беззаботность и невыносимую легкость бытия”. На фото дети сидят за большим

накрытым праздничным столом. Рядом стоит счастливая и молодая Вера Глаголева.

Фолловеров растрогал

архивный снимок. Они отметили, что звезда выглядит на нем совсем юной – как сестра

своих дочерей. Поклонники поделились своими воспоминаниями о 90-х, предавшись

приятной ностальгии по детству.

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Публикация от Анна Нахапетова (@anahapetova) 14 Июл 2020 в 12:43 PDT

Напомним, Вера

Глаголева скончалась в

2017 году в немецкой больнице. Артистка долго болела и скрывала свое состояние. Ее смерть для многих стала неожиданностью. Ее дочери Анна и Мария родились в браке с режиссером и сценаристом Родионом Нахапетовым. Супруги прожили вместе 14 лет.

Вторым мужем Веры Глаголевой

стал бизнесмен Кирилл Шубский. Они поженились в 1991-м году. От него актриса родила

дочь Анастасию.