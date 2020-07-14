 

Бабарико обжалует отказ в регистрации кандидатом в президенты Белоруссии

14.07.2020, 16:30, Новости дня

Штаб экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико будет оспаривать в Верховном суде Белоруссии отказ ЦИК зарегистрировать его кандидатом в президенты республики, сообщил во вторник юрист штаба Максим Знак.

«Безусловно, мы будем бороться с точки зрения подачи жалобы в Верховный суд, это будет сделано сразу после получения копии решения Центральной комиссии», – передает РИА «Новости» его слова.

Согласно действующему белорусскому законодательству, решение об отказе в регистрации кандидатом с указанием оснований выдается не позднее, чем на следующий день после принятия такого решения, оно может быть обжаловано в Верховном суде в трехдневный срок. Верховный суд со своей стороны рассматривает жалобу также в трехдневный срок, и его решение является окончательным.

Тем временем, центризбирком Белоруссии зарегистрировал действующего главу республики Александра Лукашенко кандидатом на пост президента.

Во вторник ЦИК Белоруссии отказался зарегистрировать Бабарико в качестве кандидата в президенты.

Напомним, 2 июля претенденту на пост главы Белоруссии Виктору Бабарико предъявили обвинения по трем статьям Уголовного кодекса. Его задержали 19 июня по делу против «Белгазпромбанка» по статьям об «уклонении от уплаты налогов» и «легализации средств, полученных преступным путем». Его имуществ арестовано. При этом он собрал необходимое для выдвижения в президенты число подписей.



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