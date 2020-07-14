 

Матвиенко опровергла планы по деноминации рубля

14.07.2020, 16:23, Разное

Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко опровергла возможную деноминацию рубля. С такой инициативой ранее выступил глава информационно-аналитического центра “Альпари” Александр Разуваев.

Матвиенко назвала разговоры о деноминации провокацией недобросовестных людей, отметив, что они тревожат предпринимателей и других граждан.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина также заявила об отсутствии планов по деноминации отечественной валюты.



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