Мнение: «Голубизна» ближе, чем мы думали

14.07.2020, 16:18, Разное

Вот так зайдёшь, бывает, в Twitter и сразу натыкаешься на какую-нибудь пикантную историю. Пост пользователя Виолетты об абьюзивных отношениях не стал бы таким вирусным, если бы не главный фигурант в этой заварухе – шеф-редактор «МБХ Медиа» Сергей Простаков. Кажется, девушка даже представить себе не могла, чем закончатся её откровения в соцсетях.

Я уже несколько дней думаю о том чтобы написать тред про абьюз. Главной его целью вижу попытку обезопасить и защитить девчонок от подобного, либо дать понять что то что происходит НЕНОРМАЛЬНО

— твоя подружка парикмахер (@hairfetishist) July 12, 2020

«Он со всеми так, забей» – отвечают Виолетте другие девушки, также столкнувшиеся с насилием Простакова.

Уже ближе к ночи шеф ответил на обвинения, сообщив о уходе из издания в своём Twitter: попросил у всех прощения, заявил, что не считает возможным оставаться на своей должности…в общем, пускай и не сразу, но поступил по-мужски. Сам же инцидент вызвал волну рассказов о других случаях насилия. Примечательно, что истории в основном коснулись мужчин, которые в разное время работали или продолжают работать в российских СМИ. Среди них, например, фоторедактор того же «МБХ Медиа» Андрей Золотов и обозреватель телеканала «Дождь», о котором многие помнят благодаря инциденту с «двойным голосованием».

Про Лобкова в Twitter написал пользователь с ником «Саша Сырников» – бывший стажёр «Дождя» Александр Скрыльников, ныне – сотрудник «МБХ Медиа». Молодой человек рассказал о якобы имевшем место харассменте в его отношении во время стажировки на телеканале. Лобков на обвинения отреагировал просто: знать не знаю никакого «Сашу». Тот в свою очередь продолжает делиться подробностями тесных взаимоотношений «стажёр-руководитель», в которых присутствовали и убеждения сменить сексуальную ориентацию, и попытки поцелуев, и приглашения «в гости». Короче, грязь!

– Я говорил ему, что мне неприятно, но Лобкова это не смущало. Он утверждал, что с мужчинами проводить время так же приятно, как и с девушками.

Тяжелые месяца выдались у журналиста: переболел короновирусом, выписанный штраф за попытку дискредитировать голосование, теперь и обвинения в абьюзе.

Тем временем треды с подобными историями продолжают пополняться. Кто там дальше на очереди?