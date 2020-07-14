 

Ученые из США синтезировали устойчивый к ионизирующему излучению пигмент

14.07.2020, 16:09, Разное

Ученые из США смогли синтезировать более стойкий к ионизирующему излучению пигмент. В качестве основы для создания полезного компонента исследователи использовали феомеланин.
Меланины представляют собой высокомолекулярные биополимеры, способные действовать как пигменты и агенты, защищающие организмы от радиации. Сейчас наука знает лишь о пяти видах меланинов – алломеланине, пиомеланине, нейромеланине, феомеланине и эумеланине. Человеческий организм сам вырабатывает меланин с помощью щитовидной железы и гормонов гипофиза в целях защиты кожи от радиационного излучения. Феомеланин поглощает ультрафиолетовые лучи, уничтожая энергию. В рамках новой научной работы специалисты поставили цель: выделить пигмент, отличающийся более качественной защитной функцией от ионизирующего излучения.

Для этого исследователи решили заменить атомами селена в феомеланине атомы серы. В результате они вывели пигмент селеномеланин, оказавшийся намного устойчивым к радиации, по сравнению с другими природными веществами.



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