Названы признаки умных людей

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14.07.2020, 16:08, Новости дня

Пользователи Reddit рассказали о нескольких неочевидных признаках «умного человека». Статья, опубликованная на портале, оказалась очень резонансной и набрала более 40 тыс. положительных оценок и почти 9 тыс. комментариев.

По мнению пользователей портала, одним из таких признаков является понимание человеком сфер и вопросов, в которых ему не хватает компетенции. Иными словами, умный человек осознает ограниченность и несовершенство своих знаний, передает РИА «Новости».

Как отметил пользователь с ником Hynija, умные люди больше внимания обращают на нюансы. С ним согласились другие пользователи, которые отметили, что умные стремятся избегать радикальных суждений, и, когда объясняют что-либо, часто используют такие фразы, как «в большинстве случаев», «с некоторыми исключениями».

Кроме того, пользователи отметили, что умные люди зачастую более восприимчивы к критике и внимательны к фактам и мнениям, которые могут изменить их точку зрения по тем или иным вопросам.

Многие пользователи отметили, что умным гораздо проще признать свои ошибки и заблуждения, если они получат достаточно аргументов. Также один из комментаторов подчеркнул, что такие люди чаще смотрят на ситуацию с разных сторон, а не с одной.

Некоторые пользователи утверждали, что умные люди лучше понимают закономерности происходящих процессов. Отдельные факты они выстраивают в систему, что дает им возможность делать более глубокие выводы.

Как сказал mcLovinRussia, быть умным – это иметь врожденную способность «видеть за деревьями лес».

Ранее сообщалось, что в современном мире часто люди ищут причины для оправдания своего бездействия и лени. 



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