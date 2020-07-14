 

Болсонару надеется вернуться к работе после нового теста на коронавирус

14.07.2020, 15:54, Новости дня

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что чувствует себя «очень хорошо» и вернется к работе, если во вторник его тест на коронавирус даст отрицательный результат.

Он отметил, что будет находиться в изоляции, пока не избавится от вируса.

Президент, придерживающийся правых взглядов, заявил телекомпании CNN Brasil, что он не ощущает нехватки воздуха или потери вкуса.

«Я чувствую себя очень хорошо, – сказал Болсонару. – На завтра запланирован – не знаю, подтверждено ли это – новый тест. Если все будет хорошо, мы вернемся к работе. Если нет, то подождем еще несколько дней».

На прошлой неделе Болсонару слег с высокой температурой, и взятый 7 июля тест на коронавирус дал положительный результат.



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