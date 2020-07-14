 

COVID-19 распространяется в центрах содержания иммигрантов

14.07.2020, 15:54, Новости дня

Более 930 сотрудников частных подрядчиков, работающих в американских иммиграционных центрах содержания под стражей, заразились коронавирусом, заявили в Конгрессе руководители этих компаний.

Главы четырех компаний, которые содержат иммигрантов по контракту со Службой иммиграционного и таможенного контроля, сообщили об инфицировании своих работников, отвечая на вопросы законодателей.

Само ведомство сообщило о 45 случаев COVID-19 среди персонала центров содержания иммигрантов.

Тесты более 3 тысяч иммигрантов, находящихся под наздором службы, дали положительный результат, хотя некоторые из них уже выздоровели или были освобождены.



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