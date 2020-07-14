В Рыбинске продолжаются ремонты по программе «Решаем вместе»

14.07.2020, 16:06, Новости

Теги: Бюджет, Спорт

В Рыбинске в рамках проекта «Решаем вместе» по направлению инициативного бюджетирования отремонтировали напольное покрытие в спортивном зале СК «Олимп».

Здание СК «Олимп» было построено в 1995 году. Особого внимания требовал пол в спортивном зале. В этом году на средства, направленные из регионального бюджета депутатом Ярославской областной думы Владимиром Денисовым, при софинансировании местного бюджета удалось реализовать первоочередные планы.

– Площадь спортивного зала 660 квадратных метров. Чтобы привести покрытие пола в нормативное состояние потребовалось около 60 кг шпаклевки, 200 кг краски и 120 – лака. Стоимость работ около 230 тысяч рублей, из которых 213 тысяч – средства областного бюджета, – рассказал заместитель директора департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Александр Кормилицын.

За ходом ремонта следили члены инициативной группы, так называемый родительский комитет воспитанников спортшколы. У Андрея Дылинова спортом занимаются дочери 4 и 12 лет, поэтому качеству работ он уделял большое внимание

– Напольное покрытие в спортзале давно устарело, заниматься спортом на таком уже проблематично. Пока шли работы, мы могли в любое время проверить ход ремонта. На мой взгляд, всё выполнено качественно и в срок, – Андрей Дылинов, член инициативной группы.

Спортсмены смогут оценить качество работ в самое ближайшее время. С завтрашнего дня у волейболистов и теннисистов начнутся тренировки.

– Как депутат я постоянно сотрудничаю с нашими рыбинскими спортивными, музыкальными, общеобразовательными школами и детскими садами. Совместно с администрацией стараемся изыскивать и направлять средства на решение неотложных задач в учреждениях социальной сферы, – отметил Владимир Денисов.

За активную помощь депутату вручили благодарность от руководства спортивной школы №3.

С 2018 года по программе «Решаем вместе» в рамках инициативного бюджетирования смогли улучшить материально-техническую базу полтора десятка спортивных объектов Рыбинска, напомнили в пресс-службе администрации города.