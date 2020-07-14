Апатия – возможный признак скорой деменции

14.07.2020, 15:50, Разное



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Усиление депрессии у пожилых людей считается возможным признаком начала снижения когнитивных способностей, предвестником деменции. В новом исследовании ученые обнаружили, что апатия – более точный прогностический фактор. Научная работа опубликована в Journal of Neurology, Neurosurgery, & Psychiatry.

«Есть много конфликтующих научных данных о связи между депрессией в пожилом возрасте и деменцией. Наше исследование говорит, что эта связь частично объясняется тем, что распространенные тесты для выявления депрессии не различают депрессию и апатию», – говорит Джонатал Тэй (Jonathan Tay), профессор Кембриджского университета, соавтор исследования.



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Апатия и депрессия часто сочетаются, но это разные психические проблемы. Для апатии характерны чувство безразличия и подавленность мотивации. Ученые ранее указывали, что неточная дифференциальная диагностика плохо влияет на результаты апатии и депрессии.

В новом исследовании ученые проанализировали динамику состояния более чем 450 человек с церебральной микроангиопатией – поражением мелких сосудов мозга. Эта болезнь – причина развития сосудистой деменции.

Авторы обнаружили, что у участников исследования высокий уровень апатии или его увеличение были связаны с развитием деменции в течение нескольких лет. Аналогичной связи между депрессией и деменцией это исследование не показало.



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В выводах исследований авторы предполагают, что апатия – не фактор риска когнитивных отклонений, а скорее ранний симптом повреждения белого вещества мозга. Они указывают, что ранее в теоретических работах высказывалось мнение, что определенные симптомы апатии совпадают с признаками снижения когнитивных способностей.

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