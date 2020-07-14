Один из самых необычных Android-смартфонов Microsoft Surface Duo задерживается, но все еще должен выйти этим летом

14.07.2020, 15:30, Разное

Выход смартфона Microsoft Surface Duo запланирован на лето, однако задерживается в силу ряда причин. Это будет один из самых необычных Android-смартфонов на мировом рынке в настоящее время.

Управляет аппаратом однокристальный процессор Snapdragon версии 855. 6-гигабайтный модуль оперативной памяти позволяет устройству без торможения справляться с многозадачностью. Одной из изюминок смартфона Microsoft Surface Duo являются два дисплея по 5,6 дюймов диагональю. «С коробки» смартфон получит десятую версию Android. Для хранения фото, видео и других файлов производитель предусмотрел 64 и 256 гигабайт основной памяти в зависимости от модификации.

Камера девайса получила разрешение в 11 мегапикселей, что не так много, однако, как ожидают эксперты, качество ее работы не вызовет нареканий. Аккумулятор ёмкостью в 3,46 тысячи мАч сможет работать дольше благодаря эффективному энергопотреблению. Пока аппарат не будет выпущен в продажу, так как Microsoft решила продолжить его тестирование и оптимизацию программного обеспечения.

Анонсирован смартфон в формате книжки был ещё в середине осени минувшего года, однако для качественной работы Surface Duo над ним решили поработать еще, чтобы учесть все необходимые нюансы. Сейчас стало известно, что практически все дополнительные работы закончены и телефон выпустят уже до конца июля или в августе. По мнению специалистов сферы мобильных технологий, Surface Duo станет едва ли не самым необычным смартфоном на ОС Android.