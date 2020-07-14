 

Дума приняла законопроект о защите территориальной целостности России

14.07.2020, 15:23, Разное

Это первый законопроект, подготовленный после одобрения поправок к основному закону на общероссийском голосовании, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин. “Инициатива направлена на защиту территориальной целостности и суверенитета России”, – подчеркнул он.

Согласно нормативно-правовому акту, призывы к нарушению территориальной целостности РФ и отчуждению ее территории будут считаться экстремизмом. Это должно строго пресекаться, отметил спикер.

Документ предполагает уголовную ответственность до десяти лет за призывы к нарушению территориальной целостности РФ. Санкции предусмотрены как для российских, так и для зарубежных политиков, озвучивающих подобные инициативы.

“В случае приезда в нашу страну они могут быть арестованы, и можно требовать их экстрадиции. Это конкретные действенные меры по защите нашего суверенитета”, – пояснил Володин.

Принятие законопроекта закрывает вопрос Южных Курил, уверен председатель нижней палаты. “Ни Сахалина, ни Курил! Что сказал президент про уши от осла? Вот теперь пускай ждут все, кто мечтают”, – сказал Володин.

Спикер напомнил, что больше всего территорий было потеряно в период, когда у власти находилась Коммунистическая партия Советского Союза (КПСС). На ней лежит вина за распад СССР, считает председатель нижней палаты.

Напомним, что 1 июля прошло голосование по поправкам к Конституции. Явка составила почти 68%. За высказались более 77% проголосовавших. Изменения основного закона повысят уровень жизни граждан и сделают страну сильнее, уверен Вячеслав Володин.



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