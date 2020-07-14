Новый смартфон линейки LG Aristo не выдерживает ни критики, ни конкуренции

14.07.2020, 15:09, Разное

Компания LG представила на американском рынке новый смартфон линейки LG Aristo. По мнению специалистов, устройство не выдерживает критики и конкуренции из-за высокой цены и неактуальных в настоящее время технологий.

Смартфон Aristo 5 от LG продолжает серию, первый аппарат которой появился на прилавках три года назад. Новинка работает на десятой модификации операционной системы Android. Однако ее дисплей в 5,7 дюймов получил расширение всего лишь в 720 x 1520 пикселей, что в сейчас абсолютно неактуально. Кроме того, в аппарате достаточно широкие боковые рамки, указывающие принадлежность к бюджетному сегменту смартфонов.

Фронтальная 5-мегапиксельная камера девайса расположена в каплевидном вырезе экрана, блок объективов основной камеры соответствует 5 и 3 мегапикселям. Работает Aristo 5 под управлением системы MediaTek Helio P22 с одним кристаллом и восемью ядрами. Чип оперативной памяти в устройстве довольно скромный – 2 гигабайта, контент пользователь сможет хранить на 32-гигабайтном флэш-накопителе.

Также девайс оснащен разъемом MicroUSB и посредственным аккумулятором на 3 тысячи мАч, что также не выдерживает никакой критики. При том, что характеристики Aristo 5 довольно скромные, его ценник производитель установил на уровне 160 долларов. Эксперты индустрии отмечают, что за такие же деньги можно приобрести гораздо более современный и оснащенный аппарат. Пока смартфон вряд ли сможет выдержать конкуренцию на мировом и локальных рынках.