Таисия Вилкова рассекретила имя дочери и поделилась фото из личного архива

14.07.2020, 15:05, Разное

В прошлую среду режиссер Оксана Карас объявила радостную новость из жизни своих друзей – звезды сериала “Деффчонки” и “Фарца”, фильмов “Гоголь”, “Елки последние” и “Елки новые” Таисии Вилковой и актера фильма “Петровы в гриппе” Семена Серзина. Они впервые стали родителями – на свет появилась их дочь. На днях же уже сама Таисия поделилась первыми подробностями личного события, в том числе рассекретила имя малышки, и фотографиями, сделанными около роддома и во время беременности.

Люди, любимые, спасибо всем огромное за поздравления!!! У нас всё супер! 07.07.2020 на свет появился человек – Серафима Семёновна Серзина! Сима!! Любви нет предела, всех на расстоянии обнимаю, скоро выйду на связь, – написала Таисия.

Напомним, в конце марта Таисия и Семен официально стали мужем и женой. Для церемонии влюбленные выбрали весьма символическую для обоих дату – День Театра.

23-летняя Таисия Вилкова – актриса театра и кино, дочь продюсера Дарьи Гончаровой и актера Александра Вилкова (о молодых наследницах кинодинастий мы писали здесь в апреле прошлого года). Девушка начала сниматься в кино еще в возрасте 7 лет, а, повзрослев, окончила актерский факультет Школы-студии МХАТ в мастерской Евгения Писарева. Сейчас Таисия служит в Московском театре имени Пушкина. Получила широкую известность по ролям в сериалах “Деффчонки” и “Фарца”, фильмам “Гоголь”, “Елки последние” и “Елки новые”. На данный момент в ее фильмографии уже 33 киноработы и 8 театральных работ, некоторые из которых поставил как раз Семен Серзин.

В преддверии нового 2020 года Таисия дала большое интервью HELLO! и рассказала о планах на свой год по китайскому календарю. Полную версию беседы можно прочитать здесь.