 

СК установил причастность Абызова к другим преступлениям

14.07.2020, 14:53, Новости дня

Следственный комитет РФ установил причастность экс-министра Открытого правительства РФ Михаила Абызова к другим преступлениям, сообщила пресс-служба ведомства.

В частности, установлена причастность Абызова и его соучастников к легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления и коммерческого подкупа. Легализацию денежных средств удалось выявить при содействии Росфинмониторинга и компетентных органов Республики Кипр, сообщается на сайте СК. 

Отмечается, что Абызов и соучастники похитили денежные средства в размере 4 млрд руб. у АО «Сибирская энергетическая компания» («СИБЭКО») и «РЭС». Затем они вывели деньги из России, поместив их на счетах на территории Кипра. После этого деньги были конвертированы в доллары США для создания видимости правомерности их владения.

В СК отметили, что действия Абызова и соучастников привели к необоснованному повышению тарифов на электроэнергию. Также была поставлена под угрозу надежность функционирования генерирующего оборудования компании «СИБЭКО» в рамках работы единой энергетической системы России.

Кроме того, установлены личности новых соучастников деятельности Абызова, среди которых бывшие топ-менеджеры «СИБЭКО» Руслан Власов, Яна Балан и Оксана Роженкова, а также директор ООО «Ру-Ком» Олег Серебренников.

В ведомстве уточнили, что в 2017 году Абызов, будучи фактическим владельцем контрольного пакета акций «СИБЭКО», в качестве коммерческого подкупа передал Власову, Балан и Роженковой 78 млн руб. в целях продажи своей доли. Те, в свою очередь, тайно передали потенциальному покупателю акций значимую информацию о деятельности «СИБЭКО», в том числе финансового характера.

«В настоящее время с фигурантами уголовного дела проводятся следственные действия и иные процессуальные мероприятия», – говорится в сообщении.

Ранее о уголовному делу против Абызова заочно арестовали двух фигурантов дела – Владимира Ниязова и Сергея Столярова. 

Сообщалось, что Абызов стал сокамерником экс-сенатора Рауфа Арашукова, обвиняемого в убийствах.

Абызова обвиняют в создании преступного сообщества и хищении 4 млрд рублей. В начале апреля суд арестовал два дома, три квартиры и другую недвижимость экс-министра, а также 437 млн рублей.



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