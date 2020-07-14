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14.07.2020, 14:48, Новости дня

Стали известны предварительные результаты ЕГЭ-2020, которые показали, что переход на дистанционное обучение весной не снизил уровень подготовки выпускников, сообщил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев.

Музаев сообщил, что «количество участников ЕГЭ по географии снизилось, но средний тестовый балл вырос на 2,9», передает «Российская газета».

«Дистанционное обучение конечно было вызовом, но, как правило, четвертая четверть для выпускников 11-х классов – это подготовка к экзаменам. В этом году ребята смогли акцентировать внимание на тех предметах, которые они сдают. У них было практически три месяца для интенсивной подготовки. На 4,3% выросло число высокобалльников по географии – это очень серьезный рост», – сказал он.

Количество сдающих ЕГЭ по литературе также уменьшилось по сравнению с 2019 годом, однако и здесь средний тестовый балл вырос на 2,9. Увеличилась и доля участников ЕГЭ, набравших 81-100 баллов – на 4,6%. В полтора раза возросло количество стобалльных работ.

Средний тестовый балл по информатике (61,19) оказался идентичным прошлому году. При этом количество участников выросло.

Сообщается также, что 367 участников ЕГЭ удалено с экзаменов за нарушения, мобильники и шпаргалки.

Отмечается, что это лишь предварительные данные Рособрнадзора. 15 июля все данные о результатах выпускников «отправят в регионы».

Ранее в Рособрнадзоре сообщили, что самый массовый Единый государственный экзамен по русскому языку прошел на высоком организационном уровне и без сбоев.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что первые итоги ЕГЭ обнадеживают с точки зрения качества перестроенного образовательного процесса в столичных школах во время распространения коронавируса.



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