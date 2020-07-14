 

Посол Украины вызван в МИД Армении

14.07.2020, 14:48, Новости дня

Украинский посол Иван Кулеба вызван в МИД Армении из-за заявления внешнеполитического ведомства Украины, пишут СМИ.

В понедельник МИД Украины выразил обеспокоенность из-за обострения на границе Армении и Азербайджана, в котором украинская сторона выступила «за политическое урегулирование ситуации на основе соблюдения суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики в рамках ее международно признанных границ».

Кулебу принял замглавы МИД Шаварш Кочарян и представил послу оценку Армении в связи с заявлением Украины о напряженности на армяно-азербайджанской границе, передает «Sputnik Армения».

«В ходе встречи заместитель министра иностранных дел также проинформировал посла о начатых азербайджанскими вооруженными силами с 12-го июля нарушениях режима прекращения огня в северо-восточном направлении армяно-азербайджанской границы, о последовательном целенаправленном обстреле гражданской инфраструктуры и мирного населения, а также о ситуации, созданной в результате агрессивных действий Азербайджана», – приводится сообщение армянского МИД.

В воскресенье около полудня на границе Азербайджана и Армении произошло вооруженное столкновение, погибли трое военнослужащих ВС Азербайджана, еще пятеро получили ранения. В понедельник минобороны Азербайджана заявило о минометном обстреле села на границе с Арменией. В Минобороны Армении эту информацию опровергли. Армения также сообщила о гибели двух военнослужащих в ходе конфликта.

Кремль выразил обеспокоенность в связи с ситуацией на границе двух стран.

Газета ВЗГЛЯ выясняла, что вызвало разморозку армяно-азербайджанского противостояния и возможно ли дальнейшее разрастание конфликта.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.06 / Законопроект “Единой России” об удаленной работе внесут в Госдуму

13.07 / Киев заявил о неприемлемости закрепления особого статуса Донбасса в конституции

16.06 / Кремль оценил предоставление Украине статуса партнера НАТО

07.06 / Джо Байден решил встретится с семьей погибшего Флойда

01.06 / Появилась карта загруженности парков и мест отдыха в Москве

03.07 / Автобус, перевозивший граждан Украины, попал в ДТП в Польше, один человек в критическом состоянии

05.06 / Прохоров резко отреагировал на разговоры о национализации «Норникеля» после ЧП в Норильске

25.05 / Опубликованы первые фото Путина после выхода из самоизоляции

15.05 / COVID-19 в Бурятии: повторное заражение или рецидив?

03.06 / Немецкий эксперт: В Европе растет протестная активность

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска