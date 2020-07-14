Дело Ивана Сафронова и абсурдная российская реальность

14.07.2020, 14:45, Новости дня

В журналистском сообществе ширится кампания солидарности с Иваном Сафроновым. Во вторник, 14 июля, гласности в его деле потребовал в Instagram видеоблогер Юрий Дудь.

Ранее российские издания «Ведомости», «Медиазона», «Медуза», «Коммерсант», РБК, русская версия журнала Forbes и другие вышли с редакционными материалами в знак поддержки коллеге. В его защиту выступили также профсоюз журналистов и работников СМИ и «кремлевский пул».

Напомним, Сафронов был корреспондентом «Коммерсанта» и «Ведомостей», а совсем недавно стал советником главы Роскосмоса. Накануне ему официально предъявили обвинение в госизмене. Вину он отрицает. Адвокат журналиста Иван Павлов сообщил, что никаких новых обстоятельств дела не раскрыто.

По версии ФСБ, Сафронов завербован чешскими спецслужбами и передавал им секретные сведения, которые затем якобы попадали в руки американской разведки. Журналисту грозит до 20 лет лишения свободы.

При этом, по словам Ивана Павлова, что следствие не предъявило тех улик, на основании которых строится столь серьезное обвинение», а корыстный мотив, которым якобы руководствовался Сафронов, «предлагается принять на веру», без каких-либо доказательств.

«Вот этих людей мы за общество не держим»

Почему же россиян держат в неведении относительно дела Ивана Сафронова, которых многих откровенно возмущает?

Руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского центра Карнеги Андрей Колесников считает, что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уже расставил тут все точки над «i», объяснив, что те, кто проявляет солидарность с Сафроновым, «это не все общество, а лишь небольшая его часть». По мнению политолога, эта оценка ситуации выдает подлинный взгляд Кремля на то, что власть готова сотрудничать только с большими массами людей, которые, как предполагается, голосуют за Путина.

«Это принципиальная позиция Кремля: вот этих людей мы за общество не считаем, их протест и высказываемое ими недовольство не есть для нас индикатор настроений всего общества, – добавил он в интервью Русской службе «Голоса Америки». – К тому же сам сюжет – измена родине – сфера ответственности ФСБ. Это означает закрытый процесс».

Подобные процессы по обыкновения заканчиваются обвинительными приговорами и достаточно большими сроками заключения, констатировал Андрей Колесникова. В этом смысле, как ему представляется, сложно сравнивать дела Ивана Голунова и Сафронова при всех их очевидных аналогиях: «Там банальное подбрасывание наркотиков и полиция, на которую есть управа. Здесь ФСБ и сакральная для государства сфера государственной безопасности и военных секретов. Поэтому не думаю, что государство будет обращать внимание на протесты, если они не станут совсем уж массовыми».

А степень массовости этих протестов – пока большой вопрос, резюмировал руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского центра Карнеги.

«Это абсолютно абсурдная история»

Главный редактор «Ежедневного журнала» Александр Рыклин полагает, что силовики перестали учитывать интересы Кремля, подставляя его на каждом шагу. По его словам, странность дела усугубляется тем, что Иван Сафронов совсем не оппозиционный журналист и вообще не работает в профессии, уйдя в Роскосмос.

«Тут важно то, что в защиту Сафронова выступил весь кремлевский пул, – указал он в комментарии «Голосу Америки». – И понятно, почему так происходит. Журналисты почувствовали, что их ничто не защищает. Ни их статус, ни связи в административных кругах вовсе не гарантирует журналистов от внезапного ареста».

Это новая реальность, отметил Александр Рыклин. Видимо, силовики ужу вовсе никакого внимания не обращают на всякие мелкие для них детали, предположил он: «Зачем им нужен Сафронов, большая загадка. У меня есть ощущение, что его начнут тягать по какому-то другому делу, будут тащить из него показания на каких-то людей, потребуют стать свидетелем в каком-то третьем деле. Иначе сложно понять ситуацию. Его взяли явно по какому-то надуманному обвинению. Это абсолютно абсурдная история».

А главное в этой истории – то, что мы подробностей и деталей никогда и не узнаем, подчеркнул журналист: «Дело засекречено. Адвокаты говорят, что им ничего не рассказывают о сути обвинения. Экспертиза ФСБ показала, что в статьях Сафронова не содержится государственной тайны. Тем не менее, прокуратура выдвинула против него официальное обвинение, и он из статуса подозреваемого перешел в статус обвиняемого. Следовательно, Иван два месяца проведет в СИЗО, а мы все равно ничего не узнаем. Вот в чем ужас этой истории».

Как кажется главному редактору «Ежедневного журнала», сейчас журналистское сообщество и общество вообще должны требовать прежде всего рассекретить детали дела, обстоятельства. Впрочем, он далеко не уверен, что в российских реалиях этого можно добиться.