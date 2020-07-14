 

В Екатеринбурге десятки осужденных заразились COVID-19, один человек скончался

14.07.2020, 14:44, Разное


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В настоящий момент в инфекционном отделении больницы с лимитом на 30 коек проходят лечение 19 осужденных с выраженными симптомами коронавируса, сообщают Европейско-Азиатские новости со ссылкой на начальника колонии Тимофея Немкова. Еще 45 пациентов находится в неврологическом отделении ОБ №2, перепрофилированной для лечения COVID-19. Осужденных с другими заболеваниями временно распределили по лечебным учреждениям в Ивделе и Нижнем Тагиле. 

По словам начальника колонии, пациентов с тяжелым течением нет, ни один из четырех имеющихся аппаратов ИВЛ пока не задействован. Скончался один осужденный с подтвержденным диагнозом. Точная причина смерти еще не установлена, известно лишь, что у погибшего было несколько хронических заболеваний. Все больные получают антибиотики и гидроксихлорохин. 

 Также в колонии выделили целый отряд под обсервацию осужденных, которые контактировали с заболевшими и сейчас ждут результатов теста — всего 13 человек. 

В конце июня  замдиректора ФСИН Александр Хабаров сообщил о 766 заключенных и 2 132 сотрудников российских колоний с подтвержденным COVID-19. По словам Хабарова, больше всего случаев заболевания было выявлено в колониях в Центрального и Уральского федеральных округов. 

В Америке, где почти ежедневно обновляются антирекорды по заболеваемости, власти нескольких американских штатов начали выпускать осужденных за нетяжкие преступления из опасения распространения коронавируса в переполненных тюрьмах. 11 июля стало известно о том, что в Калифорнии планируется освободить около 10 тысяч заключенных.

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