 

Скандалы: На востоке Ливии появились египетские ЗРК С-300

14.07.2020, 14:42, Разное

ПВО защитят ливийское небо от атак Турции и сил так называемого Правительства национального согласия (НПС)

По сообщению новостного Twitter-аккаунта, Libya News, на востоке Ливии разместили два зенитно-ракетных комплекса С-300. Данные ПВО принадлежат Египту и призваны защищать ливийское небо от атак Турции и сил так называемого Правительства национального согласия (НПС). Подробности новостной канал не сообщает.

Ранее Палата представителей Ливии опубликовала заявление, разрешающее египетским вооруженным силам вмешаться в ливийский конфликт ввиду посягательства на суверенитет Ливии со стороны Турции.

Тобрук (где располагается Палата представителей Ливии) поддерживает точку зрения египетского президента Абдель Фаттаха ас-Сиси, обратившись к египетской армии с просьбой о помощи Ливийской национальной армии (ЛНА). Эти вооруженные силы борются с терроризмом на ливийской земле.

Ливийские парламентарии назвали египетские вооруженные силы «братскими» и призвали их к совместным действиям с ЛНА против террористических формирований ПНС. На подобной позиции настаивают и представители Совета старейшин ливийских племен. Они также обращались с аналогичной просьбой к дружественной арабской стране и обрушились с критикой на Европу из-за отсутствия мнения по поводу того, что против Ливии развернута полномасштабная агрессия Турции.

Президент Египта ранее заявлял, что, если протурецкие террористы попробуют преодолеть линию Сирт – Аль-Джуфра, это будет означать агрессию против Каира. Соответственно, вмешательство в дела Ливии будет считаться законной самообороной Египта.

Египетский лидер настроен решительно и готов оказать Ливии всестороннюю поддержку. Это необходимо для освобождения части страны, все еще находящейся под властью ПНС – «правительства», состоящего из разномастных террористических группировок.



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