Шеф-редактор «МБХ медиа» объявил об увольнении после обвинений в домогательствах

14.07.2020, 14:30, Разное

Шеф-редактор «МБХ медиа» Сергей Простаков объявил об увольнении после того, как его обвинили в домогательствах. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Я хочу попросить прощения у всех девушек, которых обижал, которым мое поведение показалось оскорбительным. Я искренне раскаиваюсь в том, что я так себя вел с вами. Я никогда не хотел никого обидеть или оскорбить»,— написал Простаков, добавив, что «не считает возможным» оставаться в должности шеф-редактора.

13 июля несколько девушек написали в твиттере, что Простаков к ним домогался, а также наблюдал за групповым изнасилованием девушки во время вечеринки в своей квартире. Сам журналист ответил, что не помнит тот вечер, так как был пьян.