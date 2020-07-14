 

В Пскове заявили об улучшении эпидемиологической ситуации

14.07.2020, 14:30, Новости дня

«Сейчас эпидемиологическая ситуация в Псковской области соответствует второму этапу снятия ограничений. Ситуация нормализуется», – сказал газете ВЗГЛЯД советник губернатора Псковской области Антон Сергеев, комментируя разрешение плановых профилактических медицинских осмотров населения, посещений стадионов и открытых спортивных площадок в области.

По словам Антона Сергеева, большая часть больничных коек и медицинских специалистов, которые были перепрофилированы и подключены к борьбе с пандемией, в ближайшее время начнут возвращаться к работе по профильным направлениям. 

«В поликлиниках возобновляются медосмотры и диспансеризация для лиц не старше 64 лет. В штатный режим работы возвращаются Псковский госпиталь ветеранов войн и некоторые межрайонные больницы», – отметил Сергеев. 

«Кроме того, в области разрешена работа организаций, осуществляющих спортивную подготовку. Люди смогут заниматься спортом как в помещениях, так и на улице. Сняты ограничения на использование уличного оборудования: скамеек, спортивных снарядов, воркаут-площадок», – продолжил советник. «Однако запрет сохраняется на групповые тренировки в помещениях по контактным видам спорта и по-прежнему действует ограничение на загрузку фитнес-клубов – не выше 50%», – добавил он.

Как заметил Сергеев, с 15 июля откроются детские оздоровительные лагеря и санатории. А с 20 июля в штатный режим работы перейдут детские сады. «По-прежнему не будут работать лишь досуговые заведения – кинотеатры, театры, филармонии, ночные клубы, частные бани, сауны, солярии, бассейны. А также все еще запрещена работа аттракционов и использование детских площадок», – сказал советник. 

Несмотря на стабилизацию ситуации, бдительность в Псковской области не теряют. «Есть вероятность второй волны вируса осенью. Поэтому сейчас активными темпами идет строительство современной инфекционной больницы во Пскове и ее отделения в Великих Луках, – рассказал Сергеев. – Кроме того, постепенное снятие ограничений не отменяет соблюдения всех необходимых мер безопасности по дезинфекции в местах массового скопления людей».

По состоянию на вторник общее количество заболевших коронавирусом в Псковской области составило 3259 человек, сообщается официальном сайте стопкоронавирус.псков.рф. За сутки вирусом заразилось 12 человек, умерли двое пациентов. Таким образом общее число погибших от коронавируса в Псковской области составляет 38 человек.

За сутки вылечились и отправились домой 63 пациентов, общее число выздоровевших в Псковской области достигло 1954 человек.

Газета ВЗГЛЯД готовила фоторепортаж о том, как Псков борется с коронавирусом.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.06 / Сделка с расой: американские власти готовы на любые уступки для афроамериканцев

19.05 / Вертолет Ми-8 разбился в Подмосковье, экипаж погиб

05.06 / Московская биржа открылась ростом

05.06 / Россия продала за рубеж более 10 млн тестов на коронавирус

30.06 / Воробьев анонсировал открытие детсадов в Подмосковье

09.05 / Лукашенко принял парад в Минске: “Даже мысль об изменении традиции прославления для нас неприемлема”

01.07 / Памфилова назвала «очень достойной» явку на голосовании

13.07 / Генсек ОДКБ созвал экстренное заседание из-за обострения между Ереваном и Баку

20.06 / Прототип обновленного спорткара Chevrolet Corvette Z06 заметили на испытаниях

10.07 / ЮНЕСКО призвала Турцию не менять статус собора Святой Софии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска